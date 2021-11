Quatro pessoas que aguardam na fila Programa Estadual de Transplantes serão beneficiadas com os rins e as córneas. - Foto: Divulgação.

Publicado 15/11/2021 15:32 | Atualizado 15/11/2021 15:37

CAMPOS - A equipe do NF Transplante celebrou mais uma captação de orgãos na madrugada do último sábado (13), no Hospital Ferreira Machado (HFM), em Campos. A família de um jovem de 42 anos, que foi vítima de acidente de moto no último dia 4 , autorizou a captação de orgãos. A família não quis falar sobre o acidente e nem autorizou divulgar o nome da vítima.

Quatro pessoas que aguardam na fila Programa Estadual de Transplantes serão beneficiadas com os rins e as córneas. Só este ano foram captados 16 rins, 6 fígados e 10 córneas, explicou o psicólogo integrante do NF Transplante, Luiz Cosmeli. Ao todo, 32 pessoas foram beneficiadas com este gesto de amor das famílias das vítimas.

De acordo com o psicólogo Luiz Cosmeli aos poucos as famílias estão se conscientizando da importância de autorizar a captação de órgãos. " Entendemos que é um momento de dor das famílias, mas ao mesmo tempo de amor o próximo. Este gesto vem proporcionando levar esperança de uma vida mais saudável a centenas de pessoas que aguardam na fila de órgão.

Em 2007 foi instituída a Lei nº 11.584 que tem por objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância da doação e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas conversem com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nos últimos anos, o número de captação vem aumentando.