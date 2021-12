Campos suspende vacinação contra a gripe por falta de doses. - Foto: César Ferreira.

Publicado 20/12/2021 17:27 | Atualizado 20/12/2021 17:27

CAMPOS - A vacina contra o vírus Influenza, causador da gripe, está suspensa em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, exceto para gestantes. De acordo com a Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (Subpav), a medida foi adotada por falta de doses. “Possuímos uma reserva técnica que está sendo aplicada em gestantes na sede da Secretaria de Saúde”, explica o coordenador de Imunizações, Leonardo Cordeiro.

Ainda de acordo com a subsecretaria, todas as doses da vacina contra a gripe enviadas ao município pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram distribuídas para as unidades de imunização para administração na população alvo, incluindo a última remessa que chegou na quarta-feira (15). “As poucas doses restantes foram aplicadas no início da segunda-feira (20)”, completou.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que mantém diálogo constante com a SES e, caso novas doses sejam enviadas, a população será informada sobre os locais e o horário de imunização.

Em caso de sintomas gripais, a população deve buscar atendimento em uma das Unidades Pré-Hospitalares (UPH’s), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou nas unidades de atendimento para Covid-19, para triagem e avaliação médica. Caso seja descartada a infecção pelo Sars-Cov-2, os pacientes são encaminhados para a rede de assistência conforme a gravidade do seu quadro clínico.