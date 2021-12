A atleta da Nicole Thuin e o técnico Luciano Reis. - Foto: Arquivo Pessoal.

A atleta da Nicole Thuin e o técnico Luciano Reis. Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 20/12/2021 16:36 | Atualizado 20/12/2021 16:36

CAMPOS - Os nadadores de Campos dos Goytacazes que integram a equipe de natação do Fluminense conquistaram, neste final de semana, o título de vice-campeões do Estadual de Verão. A competição reuniu atletas de vários clube de todo Estado do Rio de Janeiro. Os 25 nadadores campistas trouxeram na bagagem 64 medalhas, sendo 37 na categoria mirim e 27 na petiz.



O atleta Heitor Tinoco é o mais novo recordista estadual nos 50m costas com o tempo de 33.70, ganhando também o índice técnico nos 50m livre em sua categoria petiz 1, o atleta conquistou também medalha de ouro nos 50 e 100m costas e nos revezamentos. A atleta Nicole de Thuin, 11 anos, considerada uma das melhores nadadores do país, conquistou 3 medalhas de ouro e três de bronze.



Já na categoria mirim, os jovens atletas campistas brilharam nas raias do Vasco. Os gêmeos Cauã e Lucca Thuin conquistaram medalhas de ouro nos revezamentos 4x50. Lucca Thuin conquistou prata nos 100m costas e bronze nos 50m costas. Os atletas Heitor Fagundes e Yasmin Araújo também fizeram bonito e conquistaram ouro no campeonato. O atleta Theo Cretton conquistou bronze nos 50m peito. De acordo com o técnico Luciano Reis, a equipe Reis/ Fluminense mostrou o potencial dos nadadores campistas.



" Este ano a equipe conquistou mais de 160 medalhas nas competições do Estadual de Inverno e Verão e no Campeonato Sudeste. Uma equipe dedicada e com um potencial altíssimo. Atletas que superam as dificuldades da pandemia da Covid 19 e com o apoio exclusivo dos pais, ajudaram o time do Fluminense a conquistar o título de campeão Estadual de Inverno e vice- campeão no Estadual de Verão. Fechamos as competições este ano com chave de ouro", concluiu o técnico.