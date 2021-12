Para mulheres que estão gestantes, mas receberam a dose única da Janssen, o reforço será feito com o imunizante da Pfizer. - Foto: César Ferreira.

Para mulheres que estão gestantes, mas receberam a dose única da Janssen, o reforço será feito com o imunizante da Pfizer. Foto: César Ferreira.

Publicado 15/12/2021 19:42 | Atualizado 15/12/2021 19:43

CAMPOS - As pessoas que receberam a vacina contra a Covid-19 de dose única da Janssen há mais de dois meses, com exceção de mulheres grávidas, podem receber a dose reforço do imunizante a partir desta quinta-feira (16), em Campos dos Goytacazes. As gestantes vão receber a vacina da Pfizer. Para melhor atender esse público, a vacinação será feita por convocação a partir da data em que ocorreu a aplicação da primeira dose.

Para essa quinta-feira estão convocadas as pessoas vacinadas do dia 28 de junho a 05 de julho. Já na sexta-feira (17), será a vez dos vacinados com a dose única do dia 28 de junho a 09 de julho. A vacinação acontecerá em sete postos conforme descrição abaixo, das 9h às 16h, por meio de distribuição de senhas.

“As mulheres que receberam a dose única da Janssen, mas que agora estão gestantes, o reforço da vacina será feito com o imunizante da Pfizer, conforme recomendação do Ministério da Saúde”, explica o subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, Charbell Kury.

Para receber a dose de reforço é necessário apresentar documento com foto, CPF, comprovante de vacina Covid-19 e comprovante de residência.

CRONOGRAMA

Quinta-feira (16/12) – Vacinados de 28/06 a 05/07.

Sexta-feira (17/12) – Vacinados de 28/06 a 09/07.

LOCAIS DE APLICAÇÃO DA DOSE DE REFORÇO DA JANSSEN:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (ANTIGA AABB)

CLUBE DA TERCEIRA IDADE

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO, NO JARDIM CARIOCA

CAMPOS SHOPPING (TÉRREO)

QUIOSQUE RODOVIÁRIA ROBERTO SILVEIRA

CENTRO DE CONVENÇÕES DA UENF

MERCADO MUNICIPAL