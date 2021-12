Reunindo mais de 150 bailarinos, "Tríade Celebrate" surge trazendo um belíssimo e emocionante espetáculo, com efeitos especiais e muita emoção para toda a família. - Foto: Anaceli Nuffer.

Reunindo mais de 150 bailarinos, "Tríade Celebrate" surge trazendo um belíssimo e emocionante espetáculo, com efeitos especiais e muita emoção para toda a família. Foto: Anaceli Nuffer.

Publicado 10/12/2021 23:38 | Atualizado 10/12/2021 23:40

CAMPOS - O Teatro Municipal Trianon, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, apresentará neste final de semana, o espetáculo “Tríade Celebrate - O Ritmo que nos move”, da Tríade Studio Coreográfico. As apresentações acontecem no sábado (11), às 20h, no domingo (12) às 19h. Ingressos podem ser adquiridos na Tríade Studio Coreográfico, que fica na Tenente-coronel Cardoso, 765 – Centro, com maiores informações através do telefone (22) 2736 4564. O evento tem o apoio cultural da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL).

“Este espetáculo surge com o desejo de celebrar o retorno da nossa fábrica de arte aos palcos, depois de quase dois anos longe deles. Queremos registrar nosso agradecimento aos profissionais, equipe técnica do Trianon, que sempre nos atendem com atenção e dedicação. Com o espetáculo celebraremos a arte, alegria, magia, amor, música, a dança e vida”, explica o diretor geral do espetáculo, Leon Jackson.

Reunindo mais de 150 bailarinos, “Tríade Celebrate” surge trazendo um belíssimo e emocionante espetáculo, com efeitos especiais e muita emoção para toda a família. O espetáculo tem direção de efeitos especiais da Inside FX; direção de fotografia de Anaceli Nuffer; direção audiovisual da Groover Produções e direção geral de Leon Jackson, Diego Rosa e João Paulo Manhães.