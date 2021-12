Entre os pacientes internados no Hospital São José, um homem não tomou nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 e o outro recebeu apenas a primeira, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Campos dos Goytacazes.

Entre os pacientes internados no Hospital São José, um homem não tomou nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 e o outro recebeu apenas a primeira, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.Foto: Divulgação/Prefeitura de Campos dos Goytacazes.

Publicado 08/12/2021 18:00 | Atualizado 08/12/2021 18:02

CAMPOS - A Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, submeteu amostras de sangue de dez moradores que testaram positivo para a Covid-19 a uma análise para detectar a possibilidade de infecção pela variante Ômicron.

Em nota, a pasta afirmou que "estão sendo coletadas amostras sanguíneas de todos os pacientes positivos para o Coronavírus no município e encaminhadas para sequenciamento genômico, com a finalidade de identificar a nova cepa do vírus circulante na cidade. O procedimento é feito em parceria com o Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade (NUPEM/UFRJ) de Macaé desde fevereiro".

O vice-prefeito Frederico Paes informou que cinco pacientes estão internados no Hospital São José, dois no Hospital Escola Álvaro Alvim, um no Hospital Ferreira Machado, um no Beneficiência Portuguesa e o último no Hospital da UNIMED.

O número de casos tem aumentado rapidamente em Campos. "Na sexta-feira não tínhamos ninguém em leitos clínicos, hoje temos dez", afirmou Paes. Ele pediu, ainda, para que a população mantenha o uso de máscara facial, o distanciamento social e a higienização das mãos com álcool em gel.

Entre os pacientes internados no Hospital São José, um homem não tomou nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 e o outro recebeu apenas a primeira, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Já três mulheres estão com o esquema vacinal de duas doses completo. Os imunizantes recebidos pelos pacientes foram Astrazeneca, Pfizer e Coronavac. Nenhum deles relatou histórico recente de viagem.

Sobre a imunização dos demais internados, a pasta não informou detalhes.