Decisão foi tomada pela prefeitura em razão da pandemia. Sobre o carnaval, o município vai avaliar a situação para tomar uma decisão.Foto: Reprodução.

Publicado 07/12/2021 19:04 | Atualizado 07/12/2021 19:07

SÃO JOÃO DA BARRA - São João da Barra, no Norte Fluminense, não vai ter evento público de réveillon e nem queima de fogos na virada do ano nas praias da cidade. Mas os eventos privados estão autorizados, desde que cumpridas as regras de segurança sanitária, segundo anúncio feito pela prefeitura nesta segunda-feira (6).



Apesar do avanço da vacinação no município, da redução no número de novos casos e de o Hospital de Campanha ter zerado o número de internados por Covid-19, o município quer evitar aglomerações, já que a situação da pandemia, considerando o momento no país e no mundo, ainda requer vigilância e cuidados.



Eventos privados estão autorizados, mas devem ser seguidas as regras vigentes no município, que proíbem espaços lotados e determinam um conjunto de protocolos de segurança sanitária, previstos em decreto e portarias específicas. As regras valem tanto para casas de shows como para bares, lanchonetes e restaurantes.



Carnaval ainda sem data definida



A Prefeitura só deverá definir no final de janeiro se o carnaval será realizado entre o fim de fevereiro e início de março ou outra época do ano. A decisão vai depender do cenário regional e nacional da pandemia da Covid-19. Mas para que as agremiações carnavalescas já possam produzir seus enredos e começar o trabalho nos barracões o município autorizou a liberação dos recursos, que será feita em três parcelas, com o último repasse condicionado à data definida para a realização do carnaval.



Os valores totais são de R$ 234 mil para a Escola de Samba Congos, o mesmo valor para a Escola de Samba Chinês, R$ 20 mil para o Bloco Indianos e também R$ 20 mil para a Escola de Samba Acadêmicos da Vila Imperial.