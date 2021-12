A previsão dos economistas locais é de que nos próximos dias só a prefeitura vai injetar cerca de R$ 120 milhões na economia local. - Foto: Divulgação.

A previsão dos economistas locais é de que nos próximos dias só a prefeitura vai injetar cerca de R$ 120 milhões na economia local.Foto: Divulgação.

Publicado 01/12/2021 15:58 | Atualizado 01/12/2021 16:00

CAMPOS - Com a proposta de aquecer as vendas neste período que antecede o Natal, a maioria dos empresários campistas optou em prorrogar as promoções da Black Friday por mais uns dias, visando dar mais uma oportunidade para boa parte dos trabalhadores que acaba de receber a primeira parcela do 13° salário, explicou o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos, Leonardo Castro de Abreu.

A previsão dos economistas locais é de que nos próximos dias só a prefeitura vai injetar cerca de R$ 120 milhões na economia local, considerando o benefício do 13° mais o pagamento do mês de novembro, além dos outros segmentos.

O presidente da ACIC, Leonardo Castro de Abreu ,ressalta a importância de prestigiar o comércio local, fazendo compras na cidade. " Os empresários estão mais flexíveis a negociação. Por mais que as compras online vêm crescendo no país, a compra física nas lojas é importante para fomentar a economia do município, pois além de gerar impostos , cria novos empregos. Outra vantagem, é a possibilidade de negociar direto com o empresário e poder ver o produto. Sem risco de chegar o Natal e não receber o presente", comentou Leonardo.