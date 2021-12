Em relação ao Carnaval, Wladimir afirmou que a prefeitura irá aguardar o "andamento epidemiológico para decidir ". - Foto: César Ferreira.

Publicado 01/12/2021 14:15 | Atualizado 01/12/2021 14:31

CAMPOS - Campos dos Goytacazes não contará com os tradicionais shows que antecedem a virada do ano na na orla do Farol de São Tomé. O evento prévio ao ano de 2022 foi cancelado devido à pandemia de Covid-19 . O anúncio foi feito pelo prefeito Wladimir Garotinho, por meio de suas redes sociais, na noite desta terça-feira (30), onde ele informou a decisão pelo cancelamento das festas de Réveillon no município.



"Teremos apenas queima de fogos simbólica. Não vamos financiar uma festa que vai gerar aglomeração, principalmente porque já existe uma nova variante do vírus circulando, vinda da África do Sul, com casos suspeitos no Brasil". Em relação ao Carnaval, Wladimir afirmou que a prefeitura irá aguardar o “andamento epidemiológico para decidir ”.



O anúncio ocorreu após o prefeito participar de uma homenagem feita pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, aos profissionais da linha de frente contra a Covid-19, que atuaram no Hospital da Beneficência Portuguesa, onde funcionou o Centro de Controle e Combate ao Coronavírus (CCCC).



Em reconhecimento à coragem, profissionalismo, dedicação, sacrifício e o esforço para salvar vidas, 12 profissionais da Saúde, representando cerca de 250 trabalhadores, receberam um certificado de menção honrosa. Os demais certificados serão entregues posteriormente. Entre os homenageados estão médicos, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, psicólogos, técnicos de enfermagem, maqueiros, pessoal do apoio, farmácia, administrativo e segurança.



O evento aconteceu no salão principal do prédio que abrigou o CCCC. Em seu discurso, o prefeito disse não saber o que falar aos profissionais. "Geralmente isso não ocorre comigo, de não ter palavras para discursar em público, mas acho que a palavra gratidão resume o que está acontecendo aqui. É uma justa homenagem e uma feliz coincidência desse evento estar sendo realizado, um dia após o município, não ter mais pacientes internados nos hospitais públicos", afirmou o prefeito, ressaltando que entregar um certificado é pouco diante de tamanha dedicação e ao mesmo tempo incerteza e angústia que os trabalhadores enfrentaram.



