Contra o grupo preso pesavam indícios de atividade narcomiliciana na região da divisa do Estado. - Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Contra o grupo preso pesavam indícios de atividade narcomiliciana na região da divisa do Estado. Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Publicado 01/12/2021 09:18 | Atualizado 01/12/2021 16:04

CAMPOS - Seis pessoas, sendo uma delas um sargento da Polícia Militar na lotado no 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Macaé, foram presas até o momento, em cumprimento a mandados de prisão na 10ª fase da Operação Refrenata, deflagrada prisão na manhã desta quarta-feira (1º), em Campos dos Goytacazes-RJ.



A operação mira integrantes de uma facção criminosa envolvida no tráfico de drogas, homicídio, milícia e outros crimes na região. Nesta quarta, as ações foram realizadas nas localidades de Santo Eduardo e Santa Maria de Campos. "Tínhamos como objetivo hoje cumprir cinco mandados de prisão e os cincos foram cumpridos, tendo total êxito", disse o delegado titular da 146ª Delegacia de Polícia de Guarus, Pedro Emílio Braga. O policial preso na operação atua na Patrulha Maria da Penha da 3ª Companhia, de Rio das Ostras.



Ainda de acordo com o titular da distrital, contra o grupo preso pesavam indícios de atividade narcomiliciana na região da divisa do Estado. " O PM era definido como principal líder deste grupo criminoso, e inclusive teria liderado uma ocorrência em que um indivíduo da localidade sofreu um atentado contra a sua vida, tendo sido quase morto pelo comando do militar e seu grupo", destacou o delegado.