O homem permaneceu acautelado no hospital pela Polícia Militar (PM). Assim que tiver alta médica, ele será transferido para o sistema penitenciário. - Foto: Divulgação/Polícia Civil.

O homem permaneceu acautelado no hospital pela Polícia Militar (PM). Assim que tiver alta médica, ele será transferido para o sistema penitenciário.Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Publicado 29/11/2021 20:36 | Atualizado 29/11/2021 20:37

CAMPOS - um homem identificado pelas iniciais T.P.S, foi preso por agentes da Polícia Civil, na tarde desta segunda-feira (29), em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão por estupro de vulnerável. O crime aconteceu em Santa Maria Madalena-RJ.

De acordo com a Civil, uma denúncia apontou que o criminoso estava internado no Hospital Ferreira Machado (HFM), em Campos, onde teria dado entrada utilizando uma identidade com um nome falso. Os agentes foram conferir a denúncia e encontraram o criminoso na unidade de saúde.

O homem permaneceu acautelado no hospital pela Polícia Militar (PM). Assim que tiver alta médica, ele será transferido para o sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.