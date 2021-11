Atualmente estão sendo aplicadas primeira e segunda doses, além da dose de reforço para pessoas com 12 anos ou mais. - Foto: César Ferreira.

Publicado 23/11/2021 20:17 | Atualizado 23/11/2021 20:18

CAMPOS - Campos dos Goytacazes continua a vacinação noturna contra a Covid-19, nesta quarta-feira (24). Além da primeira e segunda dose, também está sendo aplicada a dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais e que tenham recebido a segunda dose há cinco meses. A imunização acontece em cinco Unidades Pré-Hospitalares (UPH’s), por agendamento online e também por distribuição de senhas.Para aqueles que optarem pelo agendamento online, a Secretaria de Saúde liberou 380 vagas. Deste total, 60 são para aplicação da primeira dose para pessoas com 12 anos ou mais. Outras 260 vagas são para aplicação da segunda dose da vacina Pfizer para quem tomou a 1ª dose até o dia 28 de outubro e Astrazeneca até o dia 21 de outubro. Já 60 vagas são para dose reforço será para quem tem 18 anos ou mais e que tomou a segunda dose há no mínimo cinco meses, independente do imunizante. A vacina será aplicada das 18h às 20h.A aplicação da vacina através de senha será entre 20h e 22h, de acordo com a capacidade de atendimento em cada uma das unidades. Estão aptos para receber a primeira dose pessoas com 12 anos ou mais. Já a segunda dose é para quem recebeu a 1ª dose da Pfizer até o dia 28 de outubro. Quem tomou a 1ª dose de AstraZeneca até o dia 21 de outubro também deve comparecer para receber segunda dose do imunizante. A dose de reforço é para pessoas com 18 anos ou mais e que tenham obrigatoriamente tomado a segunda dose há cinco meses.“Pedimos às pessoas que fizerem o agendamento que compareçam à UPH no horário estipulado, que é até as 20h. Após esse horário, mesmo estando com agendamento, a pessoa será direcionada para o atendimento com senha devendo respeitar a ordem de chegada e o limite de aplicação de vacina”, explica o diretor de Atenção Básica, Rodrigo Carneiro.Como fazer o agendamento – Ao acessar no endereço eletrônico ( clique aqui ) ou no Portal Oficial da Prefeitura, na aba Agendamento Vacina Covid-19, o usuário irá visualizar as unidades e o quantitativo de vagas que estão disponíveis para a vacinação. Clicando em “agendar”, será direcionado para página em que deve informar número do CPF, telefone, data de nascimento e, em seguida informar que não é robô e clicar “verificar a disponibilidade”.Na etapa seguinte, o usuário irá escolher a unidade de vacinação, informar o nome completo e o nome da mãe, escolher horário e data. Para quem vai fazer a 2ª dose ou 3ª dose, deve informar ainda o tipo de imunizante e a data da 1ª dose e/ou 2ª dose. Para finalizar o agendamento é preciso clicar em “confirmar” e o usuário visualizará a mensagem, “agendamento confirmado com sucesso”.Documentação necessária – Independente de você escolher o agendamento online ou livre demanda, no ato da vacinação, para receber a 1ª dose é necessário apresentar a carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e o comprovante de agendamento. Já quem vai tomar a 2ª ou 3ª dose deve apresentar o comprovante de vacina Covid-19, documento com foto, CPF e o comprovante de agendamento.