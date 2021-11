As vagas são destinadas às UBS's e programas da Secretaria Municipal de Saúde. - Foto: César Ferreira.

As vagas são destinadas às UBS's e programas da Secretaria Municipal de Saúde. Foto: César Ferreira.

Publicado 23/11/2021 19:47 | Atualizado 23/11/2021 19:48

CAMPOS - A Secretaria Municipal de Saúde está com inscrições abertas para formação de cadastro reserva para substituição de profissionais da área da saúde. O Edital de Substituição foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (23). As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 deste mês, através do link disponibilizado no portal oficial da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes ( clique aqui ) do lado direito da tela “Edital de Substituição da Saúde” ( clique aqui ).

Os cargos oferecidos para o cadastro de substituição são para auxiliar de enfermagem, biólogo, enfermeiro, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, nutricionista e técnico em enfermagem. O cadastro só poderá ser feito por servidores efetivos da Prefeitura de Campos e somente poderá ser realizado por servidor do mesmo cargo do afastado.

As vagas são oferecidas, de acordo com os afastamentos legais por tempo maior ou igual a 30 dias, que surgirem ao longo da validade do edital, previsto para seis meses. Serão contempladas as vagas pertencentes às diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Programas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. A convocação de substitutos vai obedecer à ordem de inscrição no cadastro da vaga pretendida, observadas as especialidades de cada cargo, analisadas através do currículo informado no ato da inscrição.

O prefeito Wladimir Garotinho publicou no dia 3 de agosto no Diário Oficial do Município o decreto 282/2021, que democratiza a substituição dos servidores públicos na área da saúde. O regime de substituição é utilizado por profissionais de saúde para que possam cumprir plantões de outros que, temporariamente, estão impedidos de cumpri-los, conforme previsto pela Legislação.