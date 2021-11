Na semana passada, as 13 unidades últimas unidades previstas para este ano ingressaram na modalidade. - Foto: Divulgação.

Publicado 23/11/2021 19:32 | Atualizado 23/11/2021 19:33

CAMPOS - Em cumprimento ao acordo firmado com o Ministério Público, por meio Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct) de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, ativou o ensino híbrido em 70 unidades escolares da rede municipal de ensino. A Prefeitura antecipou o prazo estabelecido, que terminaria no final do mês de novembro. Na semana passada, as 13 unidades últimas unidades previstas para este ano ingressaram na modalidade.

“Conforme acordo, também estamos ampliando o horário de funcionamento das unidades escolares atualmente já reabertas. Para o próximo ano, estamos trabalhando para reabrir a totalidade das unidades municipais em modelo híbrido ou, caso o cenário epidemiológico permita, em formato integralmente presencial”, disse o secretário de Educação, Marcelo Feres.

Novas unidades estão sendo preparadas para o ano letivo de 2022. A Secretaria realizou o pregão para contratação de empresa especializada em manutenção. No entanto, as empresas que venceram o processo licitatório foram desclassificadas por não terem apresentado toda a documentação exigida para assinatura do contrato, conforme edital publicado no Diário Oficial do município. Essa desclassificação atrasou o processo, que visa a manutenção preventiva (periódica) e corretiva predial tanto em imóveis próprios quanto alugados.

“Nesta semana, a Prefeitura promoveu uma reunião com as empresas que participaram do processo e os segundos colocados de cada uma das cinco regiões estão sendo convocados para apresentação de documentos”, explicou o secretário.

A Seduct e a Secretaria Municipal de Saúde implantaram um sistema de retrovigilância nas unidades escolares do Ensino Híbrido Seguro, que consiste no acompanhamento de casos suspeitos de Covid dentro da escola. Por meio de atuação da equipe de enfermagem sentinela do PSE, é feito o monitoramento junto aos gestores. “Em caso de adoecimento do aluno ou do profissional da unidade escolar, ele será referenciado para a unidade de saúde mais próxima da escola”, explicou Catia Mello, coordenadora do Programa Saúde na Escola.

Além disso, os dois órgãos inauguraram o novo polo de testagem contra a Covid-19 na sede da Secretaria de Educação, visando descentralizar o serviço na cidade. O polo atende, exclusivamente, os profissionais e estudantes das redes municipal, estadual e particular de ensino. Os atendimentos acontecem com agendamento prévio, às segundas e quartas-feiras, das 14h às 16h; e às terças, quartas e quintas, das 9h às 11h.