O projeto, além de qualificar para o trabalho, também amplia o repertório dos adolescentes apresentando a eles uma diversidade de profissões em que é possível atuar. - Foto: Divulgação.

O projeto, além de qualificar para o trabalho, também amplia o repertório dos adolescentes apresentando a eles uma diversidade de profissões em que é possível atuar.Foto: Divulgação.

Publicado 26/11/2021 17:40 | Atualizado 26/11/2021 17:43

CAMPOS - O Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criaad) de Campos dos Goytacazes está oferecendo para 18 jovens que cumprem medida de semiliberdade na unidade, uma qualificação profissional que vem resgatando técnicas artesanais e utilizando-as no processo de reciclagem de objetos.

O projeto “Reciclar Coisas e Resgatar Pessoas” foi elaborado pelo agente de segurança socioeducativo Ely Araújo, que também é orientador de aprendizagem e artesão, e tem o apoio da direção da unidade, equipe técnica e plantão. O objetivo é utilizar o tempo livre dos adolescentes com atividades que possam qualificá-los em uma área profissional em crescimento e que pode gerar renda a partir de pouco investimento financeiro, a partir da reciclagem e reutilização de materiais e objetos.

"A oficina de reciclagem cumpre um papel, ao mesmo tempo, educativo, lúdico e criativo para os alunos. Produzimos objetos que podem ser comercializados, gerando uma fonte de renda ainda durante o cumprimento da medida socioeducativa e depois de egressos, para os adolescentes e suas famílias ", explica o professor Ely.

Os encontros do projeto estão acontecendo desde agosto deste ano, quando o Criaad retomou suas atividades presenciais e, segundo o professor, os jovens responderam previamente a um questionário em que pôde ser avaliado que os socioeducandos desconheciam a possibilidade de reciclagem e reutilização de objetos que seriam jogados no lixo. A partir das aulas, eles vêm aprendendo como transformar estes materiais em objetos de uso doméstico, bijuterias, bolsas, acessórios e outros produtos. Os familiares e a sociedade do entorno vêm sendo convidados a participarem do processo realizando a doação de matéria prima reciclável, e recebendo o estímulo para promover a coleta seletiva em suas casas.

"Essa iniciativa é muito importante para o trabalho socioeducativo da unidade, os adolescentes ficam mais concentrados e disciplinados, ocupando seu tempo constantemente ao realizar diferentes atividades relacionadas ao projeto. Todos os produtos que eles produzem, quando vão para casa aos finais de semana, eles levam para vender e gerar renda para eles e suas famílias. Nossos esforços são para resgatar o maior número de adolescentes e fornecer meios e ferramentas que os mantenham longe da prática de atos infracionais", reforçou o diretor do Criaad Campos, Wátila Lírio, que acrescentou que as atividades estimulam o respeito mútuo entre os meninos e demais profissionais envolvidos na socioeducação.

O projeto, além de qualificar para o trabalho, também amplia o repertório dos adolescentes apresentando a eles uma diversidade de profissões em que é possível atuar. As aulas deste ciclo de aprendizagem irão até o mês de dezembro, quando planejam realizar uma exposição natalina com peças produzidas para a ocasião, fechando as atividades do ano.