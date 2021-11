Em visita ao Hospital Geral Guarus, na manhã desta segunda-feira (29), o governador Cláudio Castro anunciou um investimento de R$ 40 milhões, em parceria com a prefeitura do município. - Foto: César Ferreira.

CAMPOS - Em visita ao Hospital Geral Guarus, em Campos dos Goytacazes, na manhã desta segunda-feira (29), o governador Cláudio Castro anunciou um investimento de R$ 40 milhões, em parceria com a prefeitura do município, para iniciar obras de reforma e ampliação da unidade. A primeira etapa, orçada em R$ 16,239 milhões, inclui intervenções na estrutura do prédio, aumento de 89 para 152 do número de leitos e conclusão do setor de emergência.





Acompanhado do prefeito Wladimir Garotinho, o governador destacou a importância da obra. "Na última vez em que estive em Campos, o prefeito Wladimir fez questão de me trazer aqui e mostrar o abandono. Foi uma cena chocante. Desde então, trabalhamos muito pra realocar os recursos para que a gente pudesse fazer esse atendimento. Faremos a reconstrução de uma nova ala, e o hospital será todo reequipado. É um projeto belíssimo. Tudo isso graças à parceria com a prefeitura", afirmou.



Entre as melhorias, está a reconstrução do telhado para evitar alagamentos em dias de chuva. A reforma do Hospital de Guarus foi decidida com base em laudos técnicos que comprovam a necessidade urgente de reformulação do prédio. Os recursos serão repassados do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal. As obras estarão sob a coordenação da prefeitura.



"Essa obra era muito aguardada pelo povo de Campos, especialmente pelos moradores de Guarus. Agora teremos um hospital moderno, bonito e equipado para atender a todos", disse o prefeito.

O vice-prefeito de Campos, Frederico Paes, saudou a direção do HGG e os profissionais que atuam no hospital pelo empenho e dedicação dispensados aos pacientes, mesmo trabalhando em condições bem precárias.

“Quando Wladimir me convidou para ser seu vice, me disse que tínhamos por obrigação devolver à dignidade ao povo de Campos e é isso o que estamos buscando fazer”, afirmou ele, agradecendo ao governador do Rio, Cláudio Castro, a cessão de dez leitos completos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para atendimento aos pacientes vítimas da Covid-19 no pior momento da pandemia.



O secretário municipal de Saúde, Paulo Hirano, considerou como um momento glorioso o início das obras do hospital. “O HGG é uma unidade extremamente importante não só pela localização em que ele se encontra, mas por prestar assistência a toda região. Com essa ampliação, vamos oferecer um atendimento de melhor qualidade, por conta dos novos serviços que serão implantados e da estrutura física”, disse.



Na opinião do superintendente do HGG, Vitor Mussi, a reforma do hospital será o maior marco da nova gestão. Ele disse que, além do novo pronto socorro, que ganhará mais leitos, inclusive, para repouso, haverá ampliação do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e melhoria das instalações.



"Vamos dobrar o número de leitos do CTI, de 10 para 20, transformar dois auditórios em enfermarias, criando 28 leitos que não existiam, e redirecionar o Centro Cirúrgico, que hoje tem apenas duas salas funcionando e ganhará mais duas", disse ele, destacando que os pacientes terão conforto e um atendimento bem mais humanizado. "Hoje, a falta de infraestrutura do hospital barra um pouco o fluxo da resolutividade que a saúde exige", ressaltou.



Durante a obra, que está prevista para ser executada inicialmente em dois anos, a unidade continuará funcionando normalmente, de acordo com o secretário de Saúde. “Fizemos várias reuniões técnicas e chegamos à conclusão de que é possível manter o hospital aberto, a fim de não causar prejuízo à população”, disse Paulo Hirano.