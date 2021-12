Anuncio aconteceu no Trianon durante apresentação das atividades realizadas pela Secretaria de Educação em 2021. - Foto: César Ferreira.

Publicado 01/12/2021 14:39 | Atualizado 01/12/2021 14:42

CAMPOS - O prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho anunciou, nesta quarta-feira (1º) , durante a apresentação das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia no ano de 2021, no Trianon, a antecipação salarial dos funcionários da rede municipal de ensino. “O salário de dezembro vai ser pago dentro do mês de dezembro, no dia 22, assim como 1/3 das férias, que normalmente seriam pagas em janeiro, para fechar a folha da Educação dentro do ano”, disse o prefeito.

Wladimir ainda falou dos avanços na Educação. “Sempre disse que educação é inegociável. Nós queremos um futuro melhor para nossas crianças e estamos preparando um plano pedagógico reforçado para o próximo ano. Campos não teve, sequer, nota do Ideb ano passado, porque não informou os dados e tenho certeza de que teremos bons resultados este ano”, afirmou.

O prefeito também falou da recuperação da estrutura das unidades escolares. A pandemia sacrificou muito a educação. São 234 escolas e apenas 70 estão abertas, por meio de um acordo com o Ministério Público para não deixar as crianças desassistidas. Estamos programando 2022 muito melhor, com todas as escolas reabertas, com mutirão de obras em todas as unidades que precisam e, para isso, estamos esperando apenas a homologação da licitação. Ano que vem as unidades vão virar um canteiro de obras”, conclui o prefeito que, junto com o secretário de Educação, Marcelo Feres, apresenta as ações no Teatro Municipal Trianon.