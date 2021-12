Campos lança campanha "Natal Sem Covid" para reforçar a imunização dos munícipes. - Foto: Reprodução.

Publicado 07/12/2021 10:03 | Atualizado 07/12/2021 10:05

CAMPOS - A vacinação contra a Covid-19 em Campos dos Goytacazes, ganha mais um reforço: a campanha “Natal Sem Covid”, que tem como objetivo reforçar a importância da necessidade da vacina para quem ainda não recebeu nenhuma dose do imunizante, além de aumentar o alcance da segunda dose e da dose de reforço. Ainda nesta semana também haverá vacinação no Posto de Saúde do Mercado Municipal, elevando o número de postos de imunização para 11.

“Com isso, a gente pretende deixar a vacina ainda mais próximo da população”, explica Charbell Kury, subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (Supbav). No município, há uma média de 35 mil pessoas susceptíveis, que não se vacinaram nem com a primeira dose. “Precisamos fazer a cobertura vacinal completa, com primeira, segunda dose e a dose de reforço” completou.



O secretário de Saúde Paulo Hirano reforça o apelo para que as pessoas compareçam para a vacinação. “Estamos mais uma vez em alerta pela nova cepa que surgiu na África e já chegou ao Brasil e, ao que parece, com alta taxa de transmissibilidade. Sabemos que o vírus busca locais vulneráveis, ou seja, que não tenha nenhum tipo de resistência que são os não vacinados ou aqueles ainda não completamente imunizados. Então ressaltamos a importância da vacina e também o uso da máscara que é de fundamental importância para essa proteção”, disse.



APTOS PARA SE VACINAR – Pessoas com 12 anos ou mais que, por algum motivo, ainda não se vacinaram com a primeira dose, devem procurar um dos postos portando documento com foto, CPF e comprovante de residência para receber a primeira dose.



A segunda dose da AstraZeneca é para quem tomou a primeira dose até o dia 08 de novembro e a vacina da Pfizer para quem tomou a primeira até o dia 12 de novembro. Aqueles que tomaram a primeira dose da CoronaVac até o dia 22 de novembro também devem comparecer aos postos para a segunda dose. Todos devem apresentar documento com foto, CPF, cartão de vacinação contra a Covid-19 e o comprovante de residência.



Para receber dose de reforço, a pessoa deve respeitar o intervalo de cinco meses e apresentar documento com foto, CPF ou cartão do SUS, cartão de vacina contra a Covid-19 com as datas de aplicação das duas doses anteriores, além de comprovante de residência.



A nota técnica do Ministério da Saúde explica que a dose de reforço deverá ser feita com o imunizante que estiver disponível no dia. Estão aptos para receber a dose adicional os que foram imunizados com Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac. O reforço para quem recebeu a vacina da Janssen ainda não está disponível. O município aguarda o envio vacina pelo Ministério da Saúde para iniciar a aplicação.



CRONOGRAMA DA 1ª DOSE

Pessoas com 12 anos ou mais



CRONOGRAMA DA 2ª DOSE

2ª dose de AstraZeneca para quem tomou a 1ª até o dia 08 de novembro

2ª dose de Pfizer para quem tomou a 1ª até o dia 12 de novembro

2ª dose da CoronaVac para quem tomou a 1ª até o dia 22 de novembro



CRONOGRAMA DA 3ª DOSE

Público em geral com 18 anos ou mais e que tenha tomado a 2ª há cinco meses.



POSTOS PARA REPESCAGEM DE PESSOAS COM 12 ANOS OU MAIS:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (ANTIGA AABB)

CLUBE DA TERCEIRA IDADE

PARÓQUIA SANTA TERESINHA, NA PECUÁRIA

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO, NO JARDIM CARIOCA

DRIVE-THRU DA UENF

UBSF LAGAMAR (FAROL DE SÃO TOMÉ)

CAMPOS SHOPPING (TÉRREO)

QUIOSQUE RODOVIÁRIA ROBERTO SILVEIRA



POSTOS DE VACINAÇÃO PARA 2ª DOSE DE ASTRAZENECA:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (ANTIGA AABB)

CLUBE DA TERCEIRA IDADE

PARÓQUIA SANTA TERESINHA, NA PECUÁRIA

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO, NO JARDIM CARIOCA

DRIVE-THRU DA UENF

CAMPOS SHOPPING (TÉRREO)

QUIOSQUE RODOVIÁRIA ROBERTO SILVEIRA



POSTOS DE VACINAÇÃO PARA 2ª DOSE PFIZER:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (ANTIGA AABB)

CLUBE DA TERCEIRA IDADE

PARÓQUIA SANTA TERESINHA, NA PECUÁRIA

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO, NO JARDIM CARIOCA

DRIVE-THRU DA UENF

UBS TOCOS

UBSF POÇO GORDO

UBSF DE DORES DE MACABU

UBSF LAGAMAR (FAROL DE SÃO TOMÉ)

CAMPOS SHOPPING (TÉRREO)

QUIOSQUE RODOVIÁRIA ROBERTO SILVEIRA



POSTOS DE VACINAÇÃO 2ª DOSE CORONAVAC:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UBS TOCOS

UBSF POÇO GORDO

UBSF DE DORES DE MACABU

UBSF LAGAMAR (FAROL DE SÃO TOMÉ)



LOCAIS DE VACINAÇÃO DA 3ª DOSE PARA PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (ANTIGA AABB)

CLUBE DA TERCEIRA IDADE

PARÓQUIA SANTA TERESINHA, NA PECUÁRIA

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO, NO JARDIM CARIOCA

DRIVE-THRU DA UENF

UBS TOCOS

UBSF POÇO GORDO

UBSF DE DORES DE MACABU

UBSF LAGAMAR (FAROL DE SÃO TOMÉ)

CAMPOS SHOPPING (TÉRREO)

QUIOSQUE RODOVIÁRIA ROBERTO SILVEIRA