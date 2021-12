Fábio Queiróz, estará nesta terça-feira (7) em Campos, para apresentar novidades do setor aos empresários supermercadista do Norte Fluminense e reforçar a importância do movimento. - Foto: Divulgação.

Fábio Queiróz, estará nesta terça-feira (7) em Campos, para apresentar novidades do setor aos empresários supermercadista do Norte Fluminense e reforçar a importância do movimento.Foto: Divulgação.

Publicado 06/12/2021 21:30 | Atualizado 06/12/2021 21:30

CAMPOS - O presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), Fábio Queiróz, estará nesta terça-feira (7), na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campos dos Goytacazes, às 14h, para apresentar novidades do setor aos empresários supermercadista do Norte Fluminense e reforçar a importância do movimento Desplastifique Já, liderado pela entidade, em defesa da Lei 8.473/19, que trata da substituição das sacolas plásticas pelas renováveis.



Na visita, Fábio Queiróz também tem encontro marcado com o vice-prefeito, Frederico Paes, e com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcelo Mérida Aguiar, para tratar de ações de fomento à economia fluminense. A Asserj se uniu à Fecomércio e às ONGs Clean Up the World e Change.org para defender a Lei estadual das Novas Sacolas, que possibilitou a retirada de cerca de 4,5 bilhões de sacos plásticos de circulação, em pouco mais de dois anos.

Pela lei, a meta é reduzir em até 70% a distribuição das sacolas em quatro anos. Nos dois primeiros anos, a redução alcançou cerca de 58%. Para conscientizar a população, a Asserj lançou a campanha Desplastifique Já e abriu um abaixo assinado no Change.Org ( www.change.org/leidassacolas), Em carta aberta, as signatárias pedem o apoio das autoridades e sociedade civil para combater propostas que proíbem a cobrança das sacolas em supermercados, medida que desestimula o uso de bolsa plástica, nocivas ao meio ambiente.



"Pedimos à população que diga não às sacolas plásticas e leve sua própria bolsa retornável ao realizar compras", orienta Fábio Queiróz. Uma pesquisa recente, realizada pela Asserj, mostra que a legislação estadual gerou uma mudança no comportamento do consumidor: 70% das pessoas apontaram que não utilizam mais sacolas plásticas, que levam cerca de 400 anos para se decompor.