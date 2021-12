Os irmãos Alexandre Costa Gonçalves e Sérgio Costa Gonçalves foram indiciados por homicídio qualificado. - Foto: Divulgação.

Os irmãos Alexandre Costa Gonçalves e Sérgio Costa Gonçalves foram indiciados por homicídio qualificado. Foto: Divulgação.

Publicado 03/12/2021 12:18 | Atualizado 03/12/2021 12:19

CAMPOS - Os irmãos Alexandre Costa Gonçalves e Sérgio Costa Gonçalves foram indiciados por homicídio qualificado. Dois homens apontados como autores do homicídio de um idoso de 70 anos, em Campos dos Goytacazes, foram presos nesta quinta-feira (2). Os irmãos Alexandre Costa Gonçalves e Sérgio Costa Gonçalves foram indiciados por homicídio qualificado e encaminhados para a Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro, onde aguardam a decisão da Justiça.



O crime aconteceu no último domingo (28), no Parque Santo Amaro. Gelson Machado de Souza foi morto com 13 golpes de faca desferidos pela dupla. Segundo a delegada da 134ª Delegacia de Polícia (134ª DP), a prisão não foi em flagrante, já que os autores fugiram após o crime.



"Na segunda-feira (29), toda a instrumentalidade e todas as provas foram produzidas; as testemunhas intimadas e ouvidas; os laudos periciais foram confeccionados, as imagens foram requisitadas, juntadas e analisadas. Na terça-feira (30), o inquérito foi relatado e hoje (2) nós tivemos os mandados de prisão expedidos", disse.



Em depoimento, um dos irmãos ficou em silêncio enquanto o outro confessou o crime, alegando que agiram em legítima defesa, pois foram ameaçados por Gelson. "O irmão que confessou, alegou que a vítima estava ameaçando ele há muito tempo. Ameaçando de morte. Segundo o autor, ele disse que escutou a vítima dizer para eles, no domingo (28), que ‘de hoje eles não passavam’ e que já tinha feito contato com alguém que iria matá-lo", explicou a delegada.



Segundo um dos irmãos, o idoso começou a desafiá-los e eles estavam com uma faca na cintura, cada um deles, já em razão das ameaças da vítima. “O suspeito narrou que estava saindo para lanchar e aí o autor, de repente, partiu para cima dele e eles executaram a vítima a facadas”, conta Nathália Patrão.



No momento do crime, irmãos da vítima estavam na residência. Eles também foram ouvidos na delegacia e contaram outra versão.



"Os irmãos da vítima, que estavam em casa, no momento do crime, relataram que estavam assistindo televisão. Os autores chamaram Gelson no portão. A vítima foi e, pouco tempo depois, eles escutaram os gritos do irmão, de socorro. Quando eles foram olhar, Gelson estava caído no quintal, já completamente ensanguentado. E quando eles olharam no portão, os autores estavam fugindo", disse a delegada.

a Delegada da 134ª DP, Nathália Patrão, gravou um vídeo explicando mais detalhes sobre a investigação que culminou na prisão dos dois acusados. Assista ao vídeo da delegada na íntegra: