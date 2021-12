Agentes da 134ª Delegacia de Polícia do Centro seguem investigando o caso. - Foto: Divulgação.

Publicado 07/12/2021 17:48 | Atualizado 07/12/2021 17:50

CAMPOS - Uma mulher foi vítima de um golpe financeiro ao buscar um empréstimo em Campos dos Goytacazes. A ocorrência foi registrada na 134ª Delegacia de Polícia (134ª DP), no Centro, nesta segunda-feira (6). Ela teve um prejuízo de R$ 60 mil.

Conforme o relato, a mulher buscou empresas que ofereciam o serviço na internet e entrou em contato com a financeira Capital Bank. Durante o atendimento, foi solicitado que ela realizasse um depósito no valor de R$ 288,44 para que uma suposta pendência com a Receita Federal fosse solucionada. Em seguida, os golpistas pediram outros valores em PIX.

A vítima disse que as transferências foram feitas para diversas chaves distintas e, durante uma conversa por aplicativo de mensagens, em números distintos, chegou a receber ameaças intimidadoras e, que caso não quitasse os depósitos, "não teria como ela voltar atrás, que tinha mexido com o Governo".

Na conta da mulher, foram depositados cheques com valores de R$ 29 mil e R$ 6 mil, porém, no mesmo momento em que o dinheiro entrava na conta, era bloqueado. Os golpistas entravam em contato pedindo novo PIX para que o desbloqueio acontecesse. Com medo, a vítima seguiu tudo o que foi solicitado.

Ainda conforme a mulher, ela continua recebendo mensagens dos criminosos com tom ameaçador. A delegacia do Centro de Campos dos Goytacazes segue investigando o caso.