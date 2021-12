A ação realizada pelo Sindipetro-NF em parceria com a FUP , visa não só demonstrar solidariedade às famílias da região, mas dialogar com a sociedade. - Foto: Divulgação.

Publicado 08/12/2021 17:29 | Atualizado 08/12/2021 17:30

CAMPOS - Nesta quinta-feira (9), a partir das 10h, o Sindipetro-NF em parceria com a FUP realiza mais uma ação de venda de gás a preço justo. Desta vez, o Sindicato disponibilizou 70 botijões para as famílias do distrito de Goytacazes, em Campos dos Goytacazes, que realizaram um pré-cadastro.



A ação realizada pelos petroleiros visa não só demonstrar solidariedade às famílias da região, mas dialogar com a sociedade sobre a interferência do atual desgoverno nos impactos que os brasileiros estão sofrendo nos últimos anos.



Entre elas, o peço do botijão de gás, que poderia ser vendido a R$50,00, não fosse a política do Preço de Paridade de Importação (PPI), que faz com que os brasileiros paguem o valor não só do gás, mas de todos os derivados do petróleo, em dólar, somente para beneficiar os acionistas.



As ações de venda do gás realizadas pelo Sindipetro-NF visam, além de prestar a ajuda humanitária, explicar à população sobre os prejuízos da política de reajustes dos combustíveis baseada no Preço de Paridade de Importação (PPI), adotada pela Petrobrás desde outubro de 2016, que considera o preço do petróleo no mercado internacional e a cotação do dólar.



O impacto vai além do valor dos derivados de petróleo, como gás de cozinha, óleo diesel e gasolina: também afeta os preços dos alimentos, transportes e demais itens, num efeito cascata com forte impacto sobre a inflação