Publicado 10/12/2021 22:37 | Atualizado 10/12/2021 22:38

CAMPOS - A Secretaria de Saúde (SMS) está concluindo a vacinação contra o vírus Influenza, causador da gripe, nas Unidades Penitenciárias de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Nesta sexta-feira (10), os internos da Cadeia Pública Dalton Crespo de Castro receberam a imunização. De acordo com a Prefeitura de Campos dos Goytacazes, a imunização dos internos foi iniciada em julho deste ano e, na próxima semana, será a vez do Presídio Carlos Tinoco da Fonseca, conforme entendimento com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

A vacinação na Cadeia Pública começou na quinta-feira (9), quando foram imunizados 458 internos. Já as internas do Presídio Feminino Nilda da Silva Santos receberam a vacina em agosto e outubro, assim como os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), que foram imunizados em julho.

“Temos registrado quadros gripais no município, mas até o momento não identificamos o vírus Influenza circulando de maneira sustentada na cidade”, explica o diretor de Atenção Básica, Rodrigo Carneiro. O infectologista alerta a população quanto à necessidade da vacinação e de medidas de proteção, como uso da máscara e higiene correta das mãos.

A prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, de forma pioneira, aderiu ao PNAISP – Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional. “O programa encontra-se em fase de montagem das equipes para implementação do serviço de prevenção e promoção da saúde da pessoa privada de liberdade”, explica o diretor de Atenção Básica.

Outras Ações

Além da vacina contra a gripe, as unidades penitenciárias recebem outras ações com foco no cuidado com a saúde das pessoas privadas de liberdade, como foi ocaso da vacinação contra a Covid-19 e a ação do Outubro Rosa que levou para as internas da penitenciária feminina atendimento médico com mastologista, exames de mamografia, ultrassonografia da mama e citopatológico (Exame Preventivo). Também teve atualização da caderneta de vacinação com imunizantes contra hepatite B, tríplice viral, febre amarela, Influenza (gripe) e antitetânica, entre outras.