Em busca dos bons resultados os nadadores estão treinando diariamente, visando garantir os bons resultados. - Foto: Antônio Cruz.

Em busca dos bons resultados os nadadores estão treinando diariamente, visando garantir os bons resultados.Foto: Antônio Cruz.

Publicado 10/12/2021 22:13 | Atualizado 10/12/2021 22:14

CAMPOS - Cerca de 25 atletas da equipe Reis das categorias Mirim, Petiz e Junior 2 ,formada por nadadores de Campos dos Goytacazes, que integram a equipe do Fluminense, participam de terça-feira(14) até domingo(19) do Campeonato Estadual de Verão que reunirá nadadores de vários municípios do Estado do Rio de Janeiro. As provas vão acontecer no Clube de Regatas do Vasco, em São Januário. Os campistas embarcam para a capital na próxima segunda-feira (13).

"Os nadadores campistas vêm se destacando em competições como o Campeonato Estadual e Sudeste de Inverno, quando trouxeram na bagagem mais de 100 medalhas. Os nadadores campistas ajudaram o Tricolor a conquistar o título estadual petiz com 3.941 pontos, deixando para trás o rival Flamengo,que ficou com o vice- campeonato. Infelizmente, os atletas de Campos nesta temporada não estão recebendo apoio do poder público municipa"l, destacou o técnico Luciano Reis.

Em busca dos bons resultados os nadadores estão treinando diariamente, visando garantir os bons resultados. Entre os destaques da equipe Reis/Fluminense, estão a promissora Nicole de Thuin e os gêmeos Lucca e Cauã, filhos do ex-nadador e agora vereador Raphael Thuin, além de Lis Moraes Henriques, os irmãos Sávio e Theo Cretton, Luca Henriques, Mariana Pereira Cavararo, Heitor Tinoco, Maria Eliza Barbosa e Laura Furriel.

"A natação é muito importante para mim. Na verdade, ser atleta é, pois esse esporte abre várias portas para a minha vida, inclusive tive todo o meu ensino médio com 100% de bolsa, por conta da natação e agora estou tentando uma na faculdade", comentou a jovem Laura Furriel, 18 anos,que estará competindo na categoria junior2, onde busca melhorar os tempos nas provas e uma medalha.

Já , Nicole de Thuin, 11 anos, está empolgada e animada com o Campeonato de Verão que vai fechar a temporada de natação de 2021. " Estou treinando muito e vou dar o meu melhor". Nicole é filha do campeão do mundo Raphael Thuin e os irmãos Luca e Cauã também vem se destacando nas competições.

Heitor Tinoco, 11 anos, é outro campista que vem se destacando nas piscinas. No Estadual de Inverno conquistou o melhor índice técnico da classe petiz masculina, com o tempo de 01m05 s nós 100 metros. Além de seis medalhas de ouro. O adolescente tem o sonho participar das Olimpíadas e para isto vem treinando muito forte.

O pequeno Luca Henriques, 8 anos e mais um campista que está se desstando nas competições pelo Tricolor.