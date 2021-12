Prefeitura de Campos dos Goytacazes, interditou, nesta terça-feira (13), algumas ruas da área central. - Foto: Aldo Vianna.

Prefeitura de Campos dos Goytacazes, interditou, nesta terça-feira (13), algumas ruas da área central. Foto: Aldo Vianna.

Publicado 14/12/2021 14:12 | Atualizado 14/12/2021 14:13

CAMPOS - A Prefeitura de Campos dos Goytacazes, interditou, nesta terça-feira (13), algumas ruas da área central. A finalidade é garantir mais segurança e comodidade aos munícipes neste período de compras de Natal. A interdição seguirá até o próximo dia 26.

As interdições serão da seguinte forma: a Rua João Pessoa ficará fechada no trecho compreendido entre a rua 13 de Maio e a Rua Lacerda Sobrinho e no trecho entre a Lacerda Sobrinho e a Rua Barão do Amazonas. A Rua Barão do Amazonas ficará interditada entre a Rua Tenente Coronel Cardoso (antiga Formosa) e a rua Siqueira Campos, que dá acesso à Rodoviária Roberto Silveira. E a Rua Santos Dumont, entre Rua 21 de Abril e Avenida 15 de Novembro.

O subsecretário de Desenvolvimento, Concessões e Parcerias Público Privadas (PPPs), Felipe Knust, falou sobre a importância do fechamento das ruas neste período do ano. É nesta época que aumenta muito o fluxo de pessoas no Centro da cidade e o fechamento das ruas ajuda muito na mobilidade das pessoas para que possam fazer suas compras com tranquilidade”, afirma o subsecretário.