Durante o encontro foi discutido uma pareceria da UFF com o Paraesporte. - Foto: Divulgação.

Publicado 15/12/2021 19:24 | Atualizado 15/12/2021 19:25

CAMPOS - O fundador do Paraesporte, o ex-atleta Raphael Thuin e o coordenador Fábio Coboski foram recebidos nesta quarta feira,(15) pelo reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF) o médico Antônio Cláudio da Nóbrega e o superintendente Mario Ronconi. Também participaram do encontro a diretora da UFF/ Campos Ana Costa e o o vice Rodrigo Monteiro.

Durante o encontro foi discutido uma pareceria da UFF com o Paraesporte. A universidade poderá oferecer estagiários dos curso de psicologia e assistente social para acompanhar os alunos do Paraesporte, maior projeto sócio esportivo do país voltado para pessoas com deficiência.

De acordo com o reitor da UFF, o médico Antônio Cláudio, este termo de cooperação reformaria o compromisso da universidade com a sociedade, a justiça social, a cidadania e a inclusão social, permitindo assim aos envolvidos neste trabalho ajudar a traçar políticas públicas de inclusão.

"Para nós do Paraesporte é muito gratificante está parceria. O projeto é da sociedade e ter apoio de instituições como a Universidade Federal Fluminense ( UFF) e a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) só vem a somar ao trabalho que é realizado para as pessoas com deficiência e seus familiares. Atualmente, já atendemos cerca de 200 alunos e tempos uma fila de espera. E está parceria poderá ajudar a ampliar o trabalho", destacou o fundador Raphael Thuin.