Governador Cláudio Castro, recebeu nesta terça-feira (28), no Palácio Guanabara, prefeitos de municípios produtores de petróleo da região Norte do Estado, através da Ompetro do Consórcio Intermunicipal (CIDENNF).Foto: Divulgação / SubCom RJ.

CAMPOS - O prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho, que preside a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo da Bacia de Campos (Ompetro), esteve em reunião com o governador Cláudio Castro, nesta terça-feira (28), no Palácio Guanabara, ao lado de outros prefeitos de municípios produtores de petróleo da região Norte do Estado, através da Ompetro do Consórcio Intermunicipal (CIDENNF).



O encontro foi marcado pela assinatura do pacto pelo desenvolvimento regional, garantindo a preservação dos marcos regulatórios das atividades de exploração e produção de óleo, gás e energia na Bacia de Campos, que promovem a retomada da economia das cidades Norte Fluminense.





“Conseguimos uma importante vitória para a região e para os produtores de petróleo da Bacia de Campos, que é a promessa do governador Cláudio Castro de vetar a Lei 5.190/21, recentemente aprovada na Alerj, que traz nova taxação sobre as empresas do setor petróleo e gás e que se sancionada gera insegurança jurídica e pode levar junto muitos postos de trabalho”. Essa foi a avaliação do prefeito Wladimir Garotinho, que preside a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo da Bacia de Campos (Ompetro), logo após reunião com o governador, nesta terça-feira (28), no Palácio Guanabara, ao lado de outros prefeitos do Norte Fluminense.



Quando deputado federal, Wladimir Garotinho foi presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios Produtores de Petróleo. Ele argumenta que a Lei 5190/21 impacta negativamente os investimentos em andamento no Estado do Rio para o segmento energia e petróleo. “Foi um absurdo essa lei ter sido aprovada sem consulta aos prefeitos. Felizmente, contamos agora com o apoio do governador Cláudio Castro para reparar esse erro”, completou o prefeito de Campos.



Wladimir Garotinho lidera mobilização contra nova tributação a empresas de petróleo



Na condição de presidente da Ompetro, Wladimir Garotinho, ao lado de outros representantes da região, pediu ao governador o veto da Lei 5.190/21 aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), que cria novos tributos para empresas de petróleo. A proposta, de autoria do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, vai provocar, segundo especialistas, redução nos investimentos planejados para o setor. Wladimir destacou que a lei não é boa, porque certamente vai gerar desinvestimento na Bacia de Campos, com a fuga de empresas já instaladas e empresas que estão em vias de iniciar a produção de petróleo.



“Como prefeito de Campos e presidente da Ompetro vou pra cima desse veto. O governador precisa nos ouvir e atender os municípios produtores de petróleo, principalmente os do Norte Fluminense. Essa lei gera insegurança jurídica e desinvestimento na Bacia de Campos. Um absurdo ter sido aprovada sem consultar os prefeitos”, desabafa Wladimir, que conta com a sensibilidade do governador Cláudio Castro para vetar a lei que vai contra as políticas públicas do próprio Estado no fomento à retomada do desenvolvimento econômico.