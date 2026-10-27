Embora o trânsito flua sem retenções significativas, condutores devem redobrar a atenção nas áreas sinalizadas - Foto Arteris/Ilustração

Embora o trânsito flua sem retenções significativas, condutores devem redobrar a atenção nas áreas sinalizadas Foto Arteris/Ilustração

Publicado 27/10/2026 12:11

Na busca por recuperar o pavimento da BR-101, em trechos de Campos dos Goytacazes e Conceição de Macabu, no norte do Estado do Rio de Janeiro, a Arteris Fluminense executa obras de melhoria nas condições de circulação e segurança da rodovia. O cronograma teve início nesta segunda-feira (26), com serviços entre os quilômetros 22,3 e 136,3, nos dois sentidos da rodovia.

De acordo com a concessionária, não estão descartadas possíveis interdições parciais de faixas durante a realização dos trabalhos, que incluem microrrevestimento asfáltico (aplicação de uma camada sobre o pavimento existente para proteger a superfície contra o desgaste) e a melhora nas condições funcionais, visando o prolongamento da vida útil da pista.

No caso específico de Campos, estão projetados ainda serviços de recuperação de terrapleno nas proximidades do quilômetro 75 e entre os quilômetros 111 e 121, além de impermeabilização na base de defensas metálicas e hidrossemeadura. As atividades fazem parte dos trabalhos de conservação da infraestrutura rodoviária e de proteção das áreas adjacentes à pista.

É responsabilidade da Arteris cuidar de uma extensão de 322,1 quilômetros da BR-101, entre a divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo e o acesso à Ponte Presidente Costa e Silva, em Niterói. Nesse trecho, a concessionária administra e opera a rodovia, cabendo a ela realizar a manutenção e a conservação do pavimento.

Sinalização, dispositivos de segurança, prestação de atendimento aos usuários e execução das obras também constam do novo contrato de concessão, sob fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), formalizado em março deste ano. Estão previstos aproximadamente R$ 6 bilhões em investimentos.

Recuperação da pista, melhorias na drenagem e na iluminação, intervenções em pontes e passarelas, implantação de vias marginais, faixas adicionais e duplicações estão inseridos nos termos, além de soluções de engenharia destinadas a ampliar a capacidade de circulação e reduzir conflitos entre o tráfego urbano e o rodoviário.

Está estabelecido que as obras deverão ser executadas conforme as etapas e os prazos definidos no contrato e no planejamento aprovado. As melhorias no trecho urbano da BR-101 em Campos são apontadas como uma das principais demandas, tanto do governo municipal quanto do setor produtivo local.

Demandas relacionadas

As articulações vêm sendo desdobradas. No início do ano, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) reuniu representantes da concessionária, empresários e integrantes da prefeitura para discutir investimentos e o cronograma de intervenções. As dificuldades de circulação em pontos onde o movimento de caminhões e outros veículos da rodovia se mistura ao trânsito da cidade foram uma das pautas.

Novas investidas foram feitas pela Firjan, para defender a antecipação de obras junto à Arteris e à ANTT. Foram reforçadas cobranças por melhorias nos acessos e nos trechos urbanos, incluindo intervenções para reduzir congestionamentos e aumentar a segurança - demandas destacadas constantemente, principalmente por quem transita pela rodovia.

Na oportunidade, a concessionária informou que parte das solicitações relacionadas a Campos já está contemplada no contrato e que novas propostas podem ser formalizadas para avaliação técnica. No entanto, não há confirmação se existe um convênio formal específico entre a Arteris Fluminense e a Prefeitura de Campos para a execução dessas obras.

Sem congestionamento

Quanto aos trabalhos de recuperação do pavimento que estão sendo realizados, a concessionária antecipa que o trânsito pode sofrer estreitamentos, bloqueios temporários de faixas e lentidão pontual, de acordo com a necessidade de cada frente de serviço. Porém, até o momento, não há confirmação de congestionamento contínuo.

A constatou-se que o tráfego está fluindo em cada ponto da BR-101 de Campos e Conceição de Macabu. Os trabalhos transcorrem normalmente, contudo não está definido o prazo para a conclusão de todas as intervenções. A informação é que o término depende não apenas do cronograma específico de cada serviço, mas, principalmente, das condições climáticas e das necessidades técnicas identificadas durante a execução.

Para garantir a segurança, os motoristas devem reduzir a velocidade ao se aproximar das áreas em obras, respeitar a sinalização provisória, manter distância segura do veículo à frente e evitar ultrapassagens em locais com restrição de circulação. Outra recomendação é programar os deslocamentos considerando a possibilidade de retenções e acompanhar os comunicados oficiais da Arteris antes de viajar.