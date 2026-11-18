Independentemente de data específica, a fiscalização do Procon desenvolve ações estratégicas em defesa do consumidor em Campos - Foto: Divulgação/Procon

Independentemente de data específica, a fiscalização do Procon desenvolve ações estratégicas em defesa do consumidor em Campos Foto: Divulgação/Procon

Publicado 18/11/2026 19:41 | Atualizado 18/11/2026 19:49



Popularizada nos Estados Unidos, a Black Friday ganhou força como data promocional no comércio brasileiro, chegando a mais uma edição com expectativa de aquecer as vendas e antecipar o movimento de compras de Natal. A data oficial será 27 de novembro, mas muitas lojas já iniciaram suas campanhas promocionais.



Em Campos dos Goytacazes (RJ), a Associação Comercial e Industrial de Campos (ACIC) projeta crescimento de até 2% nas vendas do comércio varejista em relação ao mesmo período do ano passado. O Procon reforça a orientação aos consumidores para evitar falsas ofertas, descontos enganosos e outras práticas abusivas.



A tradução literal do termo Black Friday é “sexta-feira negra”, identificando uma tradicional jornada de descontos realizada na sexta-feira seguinte ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. A iniciativa se espalhou por diversos países e passou a representar uma das principais oportunidades do varejo para estimular o consumo, renovar estoques e antecipar as compras de fim de ano.



No Brasil, além das lojas físicas, o comércio eletrônico também incorporou a campanha, ampliando a concorrência e as opções para os consumidores. No caso de Campos, o Procon também participa desse período com um trabalho de orientação e prevenção contra práticas que podem transformar a expectativa de economia em prejuízo.



De acordo com o secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Carlos Fernando Monteiro (Guru), a preocupação é evitar que o consumidor seja atraído por descontos fictícios, produtos anunciados com preços artificialmente elevados antes da campanha ou ofertas que não correspondam ao valor efetivamente cobrado.

Direitos previstos no

Código são mantidos

O secretário ressalta que a promoção não suspende os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Uma das principais recomendações é pesquisar os preços com antecedência e comparar os valores em diferentes estabelecimentos, visando evitar qualquer tipo de estratégia que possa gerar falsa impressão de promoção.



“A prática ajuda a identificar a chamada ‘metade do dobro’, quando o comerciante aumenta o preço antes da campanha para depois anunciar uma redução que, na realidade, não representa vantagem”, ratifica o secretário, reforçando que também é importante conferir se o valor anunciado corresponde ao preço final, incluindo frete, juros e outras despesas.



Outra recomendação é quanto às compras pela internet. “A atenção deve ser ainda maior. O consumidor precisa verificar se está acessando o site oficial da loja, conferir a identificação da empresa, desconfiar de links recebidos por mensagens e evitar pagamentos via Pix para destinatários desconhecidos.”



Monteiro orienta ainda a guardar capturas de tela dos anúncios, comprovantes e conversas com os vendedores como forma de se resguardar, caso seja necessário registrar uma reclamação. “Nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, como pela internet ou telefone, existe o direito de arrependimento no prazo de sete dias, conforme prevê o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.”

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