Independentemente de data específica, a fiscalização do Procon desenvolve ações estratégicas em defesa do consumidor em Campos Foto: Divulgação/Procon
Em Campos dos Goytacazes (RJ), a Associação Comercial e Industrial de Campos (ACIC) projeta crescimento de até 2% nas vendas do comércio varejista em relação ao mesmo período do ano passado. O Procon reforça a orientação aos consumidores para evitar falsas ofertas, descontos enganosos e outras práticas abusivas.
A tradução literal do termo Black Friday é “sexta-feira negra”, identificando uma tradicional jornada de descontos realizada na sexta-feira seguinte ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. A iniciativa se espalhou por diversos países e passou a representar uma das principais oportunidades do varejo para estimular o consumo, renovar estoques e antecipar as compras de fim de ano.
No Brasil, além das lojas físicas, o comércio eletrônico também incorporou a campanha, ampliando a concorrência e as opções para os consumidores. No caso de Campos, o Procon também participa desse período com um trabalho de orientação e prevenção contra práticas que podem transformar a expectativa de economia em prejuízo.
De acordo com o secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Carlos Fernando Monteiro (Guru), a preocupação é evitar que o consumidor seja atraído por descontos fictícios, produtos anunciados com preços artificialmente elevados antes da campanha ou ofertas que não correspondam ao valor efetivamente cobrado.
Direitos previstos no
Código são mantidos
“A prática ajuda a identificar a chamada ‘metade do dobro’, quando o comerciante aumenta o preço antes da campanha para depois anunciar uma redução que, na realidade, não representa vantagem”, ratifica o secretário, reforçando que também é importante conferir se o valor anunciado corresponde ao preço final, incluindo frete, juros e outras despesas.
Outra recomendação é quanto às compras pela internet. “A atenção deve ser ainda maior. O consumidor precisa verificar se está acessando o site oficial da loja, conferir a identificação da empresa, desconfiar de links recebidos por mensagens e evitar pagamentos via Pix para destinatários desconhecidos.”
Monteiro orienta ainda a guardar capturas de tela dos anúncios, comprovantes e conversas com os vendedores como forma de se resguardar, caso seja necessário registrar uma reclamação. “Nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, como pela internet ou telefone, existe o direito de arrependimento no prazo de sete dias, conforme prevê o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.”
Indicador para avaliar
vendas em dezembro
Cabral observa que a campanha também já chegou às lojas de rua e aos estabelecimentos dos bairros, ampliando o alcance da iniciativa: “A expectativa é de que os descontos anunciados variem entre 10% e 40%, com maior procura por eletrodomésticos, eletrônicos, celulares, vestuário e brinquedos”. A projeção de crescimento de 2% nas vendas também é compartilhada pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (Sindilojas-Rio).
No entendimento do líder classista, o resultado da Black Friday funciona como um indicador importante para o desempenho do comércio em dezembro, quando a liberação do décimo terceiro salário costuma ampliar o poder de compra de parte da população: “A expectativa dos lojistas é que as promoções de novembro estimulem o movimento nas lojas e contribuam para um encerramento de ano mais positivo para o varejo”, acentua.
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