Facebook testa novo visual e pode eliminar botão de curtir

Apostando cada vez mais num visual limpo e simplificado, o Facebook vem testando um novo design para suas Páginas. Entre as novidades, a rede social de Mark Zuckerberg pode eliminar definitivamente o botão de "Curtir".

Algumas figuras públicas ao redor do mundo já testaram o novo visual no app para smartphone, que deve reunir mais facilmente informações como o acesso à biografia e às publicações de várias páginas. A atualização de maior destaque é, justamente, a substituição do "Curtir" pelo botão "Seguir", incluindo, também, a contagem desses seguidores.

Novidades no visual de páginas do Facebook - Divulgação

De acordo com a companhia, o movimento ocorre porque esses são usuários realmente interessados naquele conteúdo e que irão efetivamente recebê-lo. Atualmente, as duas opções estão disponíveis, mas a rede social alega que o recurso pode ser complicado para os usuários.



Ainda sobre a gestão de páginas, será possível editar a lista de administradores, definindo atribuições como usuários que vão criar conteúdo, responder mensagens, criar anúncios, responder comentários, etc. As estatísticas, chamadas de Page Insights, também serão aprimoradas e os administradores terão acesso ao alcance das publicações tanto no Facebook, quanto no Instagram, se as contas estiverem conectadas.

Novidades no visual de páginas do Facebook - Divulgação

Como as modificações ainda estão em fase de testes, não há uma previsão de disponibilização mais ampla dos novos recursos.