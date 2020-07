Telegram permite vídeos no perfil e arquivos ainda maiores

Um dos principais rivais do WhatsApp, o Telegram apresentou nos últimos dias uma série de novidades. A principal delas é a possibilidade de gravar vídeos para exibir no perfil. Mas a plataforma também passa a incluir compartilhamento ilimitado de arquivos de até 2 gigabytes por arquivo, otimizações no People Near, mini-miniaturas para a lista de bate-papo e notificações e até estatísticas de grupo.

Agora, o usuário pode enviar vídeo em vez de foto no perfil, podendo escolher qualquer quadro para a imagem estática. O app tem um editor de mídia para melhorar a qualidade ou ainda inserir um dos stickers (figurinhas) animados. Além disso, qualquer foto tirada com a câmera frontal pode ganhar também uma "suavização da pele".

Novos recursos em atualização do Telegram - Divulgação

A plataforma russa também aprimorou o People Near, que indica contatos nas proximidades. Quando um usuário faz contato com outro por meio da ferramenta, é possível ver a que distância ele está e ainda enviar um sticker de saudação.

Novos recursos em atualização do Telegram - Divulgação

As novas mini-miniaturas da lista de bate-papo podem aparecer nas notificações e nos resultados de pesquisa, facilitando a experiência e evitando o desperdício de tempo. Outro recurso interessante lançado neste update é o filtro de novos chats para não-contatos. Com a popularização dos grupos do Telegram, que permitem até 200.000 membros, as configurações de Privacidade e segurança podem ser usadas para arquivar e silenciar automaticamente novas conversas de pessoas não salvas na lista.

Novos recursos em atualização do Telegram - Divulgação

Já para os administradores desses grandes grupos, com mais de 500 membros, o Telegram passou a oferecer gráficos detalhados sobre as atividades e crescimento. Nessas estatísticas, também se pode ver uma lista dos principais membros por número de mensagens e tamanho médio das mensagens.

Novos recursos em atualização do Telegram - Divulgação

A versão Desktop do Telegram finalmente permite que o usuário permaneça conectado em 3 contas de diferentes números de telefone sem precisar de logout. O recurso estava disponível para a versão móvel desde 2017.

O compartilhamento de arquivos também deu um salto. Desde 2014, no Telegram é possível compartilhar arquivos de até 1,5 GB cada. Nesta última atualização, o volume subiu para 2 GB. O WhatsApp, por sua vez, restringe o tamanho dos arquivos a apenas 16 MB.