Após pouco mais de um mês de o Instagram lançar a ferramenta Reels, que permite gravar vídeos curtos, com música e filtros, o CEO do TikTok, Kevin Mayer, acusou a rede social de roubar a funcionalidade do app chinês.

Para Mayer, a concorrência justa e transparência beneficiam a todos. "Quem quiser competir connosco, que venha. Até o Facebook lançou um produto, cópia do nosso", afirmou Mayer em publicação oficial da companhia. O TikTok é, atualmente, o aplicativo mais baixado, tanto na versão para iOS, quanto para Android.

No texto, publicado hoje (29), o dirigente critica a prática do Facebook de levar funcionalidades de outras plataformas para seus produtos. Um dos casos mais notórios é em relação ao Snapchat. Quando o Instagram implementou os Stories, que cumprem função parecida com os Snaps, a rede concorrente perdeu relevância no mercado.