Google lança oficialmente Pixel 4a

Após uma série de adiamentos, que impactou no preço final do produto, o novo Google Pixel 4a finalmente foi anunciado pela companhia de Mountain View, longe de toda a expectativa de uma grande apresentação do Google I/O.



Inserido na mesma categoria média do iPhone SE e do recém-lançado OnePlus Nord, a Google continua apostando na simplicidade para entregar um aparelho enxuto, mas eficiente – com grande destaque para o poderoso software de processamento da câmera, apesar de ser o mesmo sensor lançado no final de 2019.



Anunciado inicialmente por US$ 399, os atrasos no lançamento fizeram com que o preço caísse para US$ 349 (aproximadamente R$ 1856, na cotação atual). O irmão mais barato do Pixel 4 vem equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 730, GPU Adreno 618 e uma única opção de memória e armazenamento: 6 GB e 128 GB, respectivamente.

A tela é OLED é de 5,81 polegadas, com resolução FullHD+ e proteção Gorilla Glass 3. Em relação à fotografia, ele traz apenas uma câmera na parte traseira, de 12,2 MP e uma abertura f/1.7, e a câmera frontal cravada no display de 8 MP e tem uma abertura de f/2.0, com foco fixo. A gravação de vídeos alcança 180p a 120fps. Já a bateria de 3140 mAh tem carregamento rápido de 18 W.



Como é um smartphone Google, ele vem equipado com o Android 10 e tem garantia de pelo menos 3 anos de atualizações, já trazendo o novo Google Assistente integrado com o Lens.

Também para este ano, a big tech promete o lançamento do Pixel 4a 5G, por US$ 499 e o Pixel 5, ainda sem preço definido. A empresa não confirmou o início das vendas no mercado brasileira.