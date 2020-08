Gboard prepara nova funcionalidade com voz

O Gboard, teclado desenvolvido pelo Google, tem apresentado uma série de novidades nos últimos meses. Uma delas ainda está sendo testada, mas deve agradar a muitos usuários.

De acordo com o XDA Developers, a companhia está preparando uma maior integração entre o Google Assistente e o Google Gboard. Eles identificaram o código na versão beta do app e pode ser a próxima funcionalidade a ser disponibilizada.

Gboard com recurso 'mãos livres' - Reprodução

O novo recurso terá um pequeno microfone no teclado, onde será possível ditar as mensagens. Após a mensagem pronta, o usuário poderá dizer para enviar, apagar ou mesmo fechar a funcionalidade com as mãos livres.



Como o Gboard é usado amplamente, tanto em smartphones com Android, quanto com iOS, o novo recurso deve funcionar em um ampla gama de aplicativos, como WhatsApp, Messenger, Gmail, etc. Ainda não há data, no entanto, de lançamento da atualização.