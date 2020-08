Facebook começa a integrar mensagens do Messenger e Instagram

Depois de lançar o Rooms (Salas), nova ferramenta para conversas em vídeo que pode ser integrada com Instagram e WhatsApp, o Facebook começa a testar uma nova ferramenta para unir ainda mais os produtos de seu portfólio.

Na parte das mensagens, Instagram e Messenger começam uma nova integração. Ainda de forma não oficial, alguns usuários da rede social de fotos e vídeos estão recebendo uma notificação anunciando a união entre as duas plataformas.

Notificação de integração entre as plataformas - Reprodução

Após o aviso, a comunicação é simplificada, podendo ativar o Messenger apenas reagindo a um comentário no Instagram, por exemplo. No entanto, o caminho inverso ainda não está disponível – iniciar conversas pelo Facebook. A intenção de Mark Zuckerberg é ligar transversalmente todas as redes sociais do grupo. Ainda não há uma data para o lançamento global do recurso.