Blackberry volta em 2021 com smartphone 5G

Os famosos smartphones Blackberry, com seu teclado Qwerty físico que marcou época, voltam ao mercado no próximo ano. Depois de a chinesa TCL anunciar que não renovaria o contrato de licenciamento, uma parceria entre Onward Mobility e FIH Mobile Limited garantiu uma renovação.



Anúncio oficial da Blackberry - Divulgação

Em nota oficial, as empresas anunciaram o lançamento para 2021 garantindo a presença do clássico teclado e conectividade 5G. Ainda não há nenhuma informação sobre as configurações e o design do aparelho, mas suas vendas começarão restritas à América do Norte e à Europa.