Instagram lança QR Code para adicionar perfis

Assim como o Spotify e o WhatsApp, o Instagram está liberando para seus usuários a possibilidade de criar um QR Code para começar a seguir outras contas.

O recurso, que estava em testes no Japão e já começa a chegar em atualizações recentes, substitui o antigo Nametag, similar ao Snapchat. O código leva o usuário diretamente ao perfil ligado que o criou, incluindo empresas, que podem utilizar a ferramenta para fins comerciais.

Para gerar o QR Code, o processo é simples: basta clicar em perfil, tocar no ícone de configurações do menu hambúrguer e pronto. Cada código é único e leva a um perfil diferente.



Posts Sugeridos

A rede social ligada ao Facebook também traz outras novidades. Uma delas, em testes, é inserir postagens sugeridas no feed, a fim de aumentar o alcance de influenciadores e perfis relacionados ao do usuário, de acordo com o algoritmo.

Gerente de produto do Instagram, Julien Gutman afirma que os Posts Sugeridos não vão aparecer entre as postagens normais e elas não incluirão vídeos do Reels ou IGTV.

Atalho para loja

Em novo teste, o Instagram excluiu sua aba de notificações, complicando o acesso a curtidas e comentários. Em seu lugar, a plataforma tem incluído a loja, antes disponível apenas na aba explorar.

Para ver as notificações, o novo caminho é ir até o perfil, no canto inferior direito e o coração característico foi movido para a parte superior, ao lado do botão de configurações.