Apple alcança marca histórica de US$ 2 trilhões em valor de mercado

A Apple atingiu ontem (19) a marca de US$ 2 trilhões (R$ 11 trilhões) em valor de mercado. Assim, a empresa de Cupertino, na Califórnia, passou a ser a primeira norte-americana a chegar a esse extremo – pouco mais de dois anos depois de conseguir a ser a primeira a chegar a US$ 1 trilhão.

As ações da empresa subiram até 1,4% pela manhã em Nova York, chegando à cotação de US$ 468,65 (R$ 2.594), em um recorde histórico. Essa foi a primeira vez que uma big tech superou essa capitalização de US$ 2 trilhões. A Saudi Aramco, estatal saudita do petróleo, havia sido a primeira por um breve momento em dezembro último, no dia seguinte à sua oferta pública inicial de ações (IPO).



Ainda ontem, as ações da Apple reduziram a alta e o valor de mercado fechou em US$ 1,98 trilhão. A alta no dia foi de 0,13%, a US$ 462,83 por ação. Em meio à pandemia, a companhia viu suas ações subirem mais de 50% este ano.