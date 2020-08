Vazam imagens do Moto G9 Plus e do Moto E7 Plus

Dois dos próximos lançamentos da Motorola, ainda sem data definida, já podem ser conhecidos do público, ao menos nessas imagens divulgadas pelo leaker Evan Blass. Trata-se dos novos Moto G9 Plus e do Moto E7 Plus.



Segundo Blass, os aparelhos devem ser lançados nas cores azul e bronze. O Moto G9 Plus segue a tendência de seus recentes lançamentos com o furo na tela para a câmera frontal, além do leitor de impressão digital na lateral, da mesma forma que o Moto G 5G Plus, anunciado em julho. Na parte traseira, o smartphone possui um conjunto fotográfico quádruplo, com o sensor principal de 64 MP.

Moto G9 Plus na cor azul - Reprodução

Já o Moto E7 Plus tem o notch em gota e as câmeras traseiras aparecem em um módulo quadrado. A expectativa é que o sensor principal da câmera dupla tenha 48 MP. A Motorola ainda tem desenvolvido o Moto E7, homologado pela Anatel na última segunda-feira (17).

Moto E7 Plus Azul - Reprodução

Ainda existe a possibilidade de os novos modelos serem apresentados pela Motorola na Índia, na próxima segunda-feira (24), em conjunto com a varejista Flipkart. A fabricante divulgou hoje um teaser na conta local.