Facebook vai encerrar visual clássico

Desde março deste ano, os usuários do Facebook podem experimentar o novo visual da plataforma web – o Facebook.com. No entanto, muitos experimentaram, não gostaram do novo layout e puderam manter o visual clássico, mas por tempo determinado.

A partir de setembro, essa versão clássica vai deixar de existir, eliminando a barra azul na parte superior e com enfoque nos tons branco e cinza. O "Novo Facebook" traz uma série de mudanças no menu lateral e com uma interface mais próxima à experiência no smartphone. Uma das principais mais radicais alterações é, sem dúvida, a implementação do Modo Escuro, que causa menos danos à visão.



Novo visual do Facebook.com - Divulgação

“Nosso site antigo, que foi projetado para as coisas antigas que você faria no facebook.com, realmente não se encaixava nos novos padrões para os quais as pessoas estavam usando seus desktops”, afirmou Tom Occhino, diretor de engenharia do Facebook.

O novo Facebook.com também simplificou a forma de criar eventos, páginas, grupos e anúncios. É possível, por exemplo, ter uma prévia em tempo real do grupo que está sendo criado.