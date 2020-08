Android incorpora biometria no preenchimento automático de senhas

Usuários da versão 10 ou superior do Android agora vão poder usar a biometria cadastrada no smartphone para autenticar o preenchimento automático de senhas. A atualização no Google Play Services abrange leitor de impressão digital, reconhecimento facial e de íris, desde que o aparelho disponha desses recursos.

O preenchimento automático de senhas já é um recurso antigo do Android, mas a possibilidade de usar sensores biométricos para esse fim era restrita ao iPhone. Os adeptos do sistema operacional do Google já começaram a receber a atualização em lotes.

Para ativar a nova ferramenta, basta acessar as configurações do celular, clicar em Google e, em seguida, Preenchimento automático. A opção vai aparecer em "Segurança do preenchimento automático". Caso ainda não esteja disponível, basta aguardar as próximas atualizações.

Confira o vídeo do Android Police com o recurso funcionando por reconhecimento facial: