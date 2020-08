Pesquisa no Google inclui opção de pedir delivery

Quem faz uma pesquisa por restaurantes próximos na Busca do Google ou do Google Maps agora vai poder pedir comida nos estabelecimentos cadastrados. Uma parceria com o Rappi, a Delivery Center e a Onyo permite realizar pedidos e pagar sem abrir os aplicativos de entrega.

O novo recurso já começou a funcionar a partir desta semana e, de acordo com a gigante de Mountain View, novos parceiros do ecossistema de restaurantes devem ser adicionados em breve. Agora, sempre que procurar por um estabelecimento que faça parte do catálogo e entregue na região, o usuário verá o botão "Faça seu pedido". Assim, é possível escolher o prato, horários de entrega ou retirada e finalizar o pagamento utilizando a plataforma Google Pay.

Pedido de delivery pelo Google - Reprodução

Usando o login e pagamento do Google, elimina-se a necessidade de informar detalhes da sua conta no serviço escolhido ou as informações do cartão de crédito. Ao concluir a compra, é enviado um e-mail com resumo do pedido, dados para o rastreio e informações de contato com o restaurante.

A novidade funciona tanto no celular quanto no navegador do computador, desde que os aplicativos estejam atualizados. Segundo o Google, as buscas no Brasil por "delivery" aumentaram 62% em relação ao mesmo período do ano passado.