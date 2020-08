As chamadas de vídeo do WhatsApp tem sido uma ferramenta e tanto para manter a comunicação em tempos de isolamento social. Imagem vazada da nova versão Beta (2.20.198.11) mostram pequenas mudanças no visual.



Sem chamar muita atenção, o aplicativo reorganizou seus ícones, concentrando-os na parte inferior da tela. Dessa forma, os usuários podem operar alguns recursos de forma simplificada, como alternar as câmeras frontal e traseira e desligarem o vídeo ou o microfone.

Novo visual da chamada de vídeo do WhatsApp - Reprodução

Ainda não há informações sobre quando a atualização estará disponível globalmente e a fase de testes é fundamental para corrigir possíveis bugs. O Modo Escuro, por exemplo, levou cerca de um ano para ser lançado definitivamente.