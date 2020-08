Apple cria loja flutuante em Singapura

Com a premissa de "explorar, conectar e criar algo novo", a Apple está prestes a abrir as portas de sua primeira loja flutuante no mundo. Em frente ao hotel Marina Bay Sands, em Singapura, o empreendimento em forma de globo já tem um site especial, mas ainda sem data definida de inauguração.

A Apple Marina Bay Sands, de acordo com o site 9to5Mac, terá uma passagem subaquática ligada à costa e ao The Shoppes, um complexo que reúne algumas das mais valiosas marcas de roupa do mundo em um shopping de luxo. Uma passarela flutuante também dá acesso à área externa do globo.

Apple Marina Bay Sands, em Singapura - Reprodução

A estrutura substitui um antigo Pavilhão de Cristal e possui painéis de vidro que refletem o horizonte durante o dia. A iluminação é feita parcialmente pela cúpula, que permite a entrada de luz natural. À noite, luzes coloridas provocam um visual exuberante sobre as águas.

Essa será a terceira loja da Apple no país do sudeste asiático e a companhia resume que sua inauguração será "em breve".