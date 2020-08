Rappi oferece descontos para entregadores em restaurantes em parceiros

Depois de firmar parceria com o Google, onde usuários podem pedir delivery pela gigante de buscas ou pelo Google Maps, o Rappi volta a atenção para os entregadores. A empresa colombiana firmou parceria com mais de 100 restaurantes para que os profissionais possam se alimentar ao longo do dia.

Os valores dos descontos começam em 20% e podem passar dos 50% em alguns casos. A companhia já oferecia descontos para contratar planos de saúde, para troca de óleo, rastreador veicular e em estacionamento para bicicletas em pontos próximos a estações de metrô.

Além disso, o Rappi criou um fundo, gerenciado pela Cruz Vermelha Brasileira, para oferecer suporte financeiro para entregadores que apresentem sintomas ou tenham sido infectados pelo coronavírus.