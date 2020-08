Diretor-executivo do TikTok renuncia ao cargo

Depois de menos de três meses de deixar a Disney para comandar a expansão do TikTok nos Estados Unidos, o diretor-executivo Kevin Mayer pediu demissão hoje (27). Seu cargo está sendo provisoriamente preenchido pela gerente geral do TikTok nos Estados Unidos, Vanessa Pappas.



Mayer foi contratado após ser um dos mentores do bem sucedido lançamento da plataforma de streaming Disney+. O dirigente enviou uma carta aos funcionários, atribuindo a decisão ao ambiente político. O TikTok está no centro da disputa entre a China e os EUA.

A administração Trump havia determinado um prazo de 90 dias para o aplicativo chinês ser adquirido por uma empresa norte-americana. A Microsoft é uma das principais interessadas. A Casa Branca justifica que o app é um risco à segurança nacional. Em resposta ao movimento da Casa Branca, o TikTok está processando o governo.

"Fiz uma reflexão significativa sobre o que as mudanças estruturais empresariais exigirão e o que isso significa para o papel global com o qual me comprometi. Neste contexto, e como esperamos chegar a uma resolução muito em breve, é com o coração pesado que gostaria de informar (…) que decidi deixar a empresa", disse Mayer em comunicado.