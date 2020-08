Samsung Galaxy Buds Live já está disponível no Brasil por até R$ 1.399

Menos de um mês após ser anunciado oficialmente, o Galaxy Buds Live, novo fone de ouvido da Samsung em formato de feijão, está disponível para venda em algumas das principais lojas de varejo on-line do Brasil.

A chegada do dispositivo no país era aguardada para o dia 2 de setembro, mas a sul-coreana decidiu antecipar as vendas. O preço anunciado é a partir de R$ 1.299 e está sendo comercializado em duas cores, preto ou bronze. O site da fabricante, no entanto, também anuncia uma versão na cor branca.

Samsung Galaxy Buds Live, em três cores - Divulgação

O cancelamento de ruído é um dos destaques do fone TWS, ganhando força contra o topo de linha AirPods Pro, da Apple, que custa cerca de R$ 500 a mais. De acordo com a Samsung, o headphone recebeu uma certificação que garante até 97% de isolamento para sons externos.

O Buds Live repete a assinatura da AKG que já estava presente no Buds+, com drivers de 12 mm e prometendo graves potentes. O gadget, sensível ao toque, é capaz de ativar o Spotify e o assistente virtual Bixby.

A autonomia de bateria anunciada é de 21 horas, menor em relação ao modelo mais antigo, divididas entre até seis horas apenas do fone e 15 horas da caixa carregadora.

Outra inovação é um sensor que detecta movimento da boca do usuário e melhora a captação do áudio em chamadas telefônicas. Além disso, a nova tecnologia Buds Together permite conectar dois Buds Live simultaneamente e assistir a vídeos e ouvir músicas no celular.