Loja da Samsung antecipa venda do Galaxy Z Fold 2

Anunciado durante o Unpacked 2020, em 5 de agostos, finalmente o preço do Samsung Galaxy Z Fold 2 foi revelado. Ontem (27), a loja do Reino Unido divulgou que o smartphone com conectividade 5G e 256 GB de armazenamento custará 1.799 libras esterlinas (aproximadamente US$ 2,4 mil ou R$ 13,3 mil).

O novo dobrável da sul-coreana começará a ser enviado a partir de 17 de setembro. A informação é do site Mashable, que observou o produto foi posto à venda e logo depois retirado do catálogo. O aparelho sairá disponível em duas nas cores bronze e preta.

Loja da Samsung UK revela preço - Reprodução / Mashable

O processador dele, de acordo com a Qualcomm, deve ser o potente Snapdragon 865+ e o Z Fold 2 deve ter 12 GB de memória. No dia 1º de setembro, a Samsung revelará mais detalhes de seu novo lançamento, durante o Unpacked Part 2.

Apesar de ainda não haver data definida para o lançamento no Brasil, a segunda geração da linha Z da Samsung já recebeu a devida homologação da Anatel.