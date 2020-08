Aplicativo de transporte Sity se expande para todos os estados

Depois de iniciar uma fase piloto em algumas capitais e regiões metropolitanas, a Sity começa a operar em todos os estados. O aplicativo brasileiro chega para concorrer com serviços como Uber e o conterrâneo 99.

Com uma fila de espera para cadastro, o app de transporte já contava desde o início com 40 mil motoristas parceiros na plataforma. Já são mais de 130 mil passageiros utilizando a Sity e a expectativa da startup brasileira é atingir dois milhões até o final deste ano.

Um dos diferenciais é a taxa mais baixa cobrada aos motoristas parceiros. O CEO da empresa, Fernando Ângelo, ressalta a importância da remuneração dos profissionais. Segundo ele, a companhia "se preocupa com os passageiros, mas principalmente com seus motoristas, pois um motorista bem pago e descansado, oferece muito mais segurança para quem ele dirige".

Os passageiros também terão algumas vantagens, pois o aplicativo não opera com a chamada tarifa dinâmica. Portanto, independente das condições de tempo, trânsito, horário ou demanda, as taxas cobradas aos usuários permanece inalterada.

Além disso, o app possui a categoria Corporate B2C, com diárias de veículos com motoristas particulares para executivos, eventos, empresas privadas, órgãos públicos, entre outros.

No estado do Rio, além da capital, o app já está presente em São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, São João do Meriti, Petrópolis, Volta Redonda.