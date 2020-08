LG cria máscara purificadora de ar

As marcas têm se reinventado ao desenhar novas linhas de produtos após a pandemia do coronavírus. É o caso da LG, que criou a PuriCare Wearable Air Purifier. Trata-se de uma máscara que funciona como purificador de ar, equipada com três ventoinhas reguláveis e dois filtros HEPA (de alta eficiência).

A sul-coreana adianta que o método de funcionamento é mais simples do que parece. As ventoinhas são reguladas automaticamente, graças a um sensor de respiração, que detecta o volume e velocidade de ar que o usuário está inalando no momento.

A expectativa é de que o produto seja lançado entre os dias 3 e 5 de setembro, durante a IFA, a maior feira de tecnologia da Europa. A feira, em Berlim, vai ser o primeiro grande evento presencial do ramo após o início da pandemia.

Detalhes da Puricare, da LG - Divulgação

Ainda não há informações sobre os preços, mas sabe-se que a LG PuriCare Wearable Air Purifier traz uma bateria de 820mAh, que garante autonomia de até 8 horas de uso, segundo a empresa. Além disso, a máscara vem acompanhada de uma caixa de carregamento com luzes ultravioleta, para desinfetá-la enquanto recarrega.

Um aplicativo para smartphone vai permitir acompanhar o nível restante de bateria e também indicar a hora de trocar os filtros HEPA.